Nella giornata del 19 settembre 2025, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha pubblicato dieci bandi per altrettanti concorsi pubblici, al fine di reperire 10 figure professionali da tecnologo. Tutte le procedure prevedono assunzioni con contratti a tempo indeterminato nel III livello retributivo da destinare a varie sedi dell’istituto. I bandi, che si possono reperire sul Portale di reclutamento della Pubblica amministrazione (InPa) e sul sito istituzionale dell’Ingv, contengono tutte le informazioni per inviare la domanda di candidatura, da requisiti richiesti alle sedi di lavoro, dall’utilizzo della piattaforma alle modalità di svolgimento delle selezioni considerando che si tratta di procedure per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Concorsi Ingv 2025 per tecnologi: come reperire i 10 bandi e candidarsi per le varie sedi