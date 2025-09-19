Concerto e arte a Montecastelli Pisano | un sabato all’insegna della musica della poesia e della scultura

Durante l'intervallo, l'atmosfera si è fatta ancora più emozionante grazie alla lettura di alcune poesie tratte dalle "Poesie della Pace e dell'Amore", interpretate da Alessandro Togoli, Alessandra Cotoloni e Lorella Nardi, che hanno saputo trasmettere al pubblico un messaggio di riflessione e.

Il concerto di Gergiev è un caso politico. Giuli: “Arte libera, ma messaggio sbagliato”. De Luca: “Non accettiamo logiche di preclusione”

ARCHITECTURE OF SOUNDS Concerto gratuito offerto da Merano Arte e Südtiroler Künstlerbund, sotto la direzione del Maestro Marcello Fera Concerto & Cocktail Party a Venezia Giovedì 18 Settembre 2025 – ore 20-30

Salvatore Settis. La Collezione Torlonia; Philipp Bonhoeffer e il borgo medievale dove musicisti e scienziati riscoprono la loro creatività.

'Selva oscura e meravigliosa': poesia, teatro e musica nel bosco di Montecastelli Pisano - Montecastelli Pisano ha accolto la terza edizione di "Selva oscura e meravigliosa", un evento che ormai si sta affermando come appuntamento di rilievo per chi ama poesia, teatro e natura

Concerto del "Giugno Pisano": coro dell'Università in Santa Caterina - 30: sarà eseguita la "Grande Messa in do minore KV 427" di Mozart.