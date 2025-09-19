Concerto del bel canto a Triggiano

Baritoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concerto del Bel Canto Teatro Rocco Dicillo – TriggianoMercoledì 25 settembre – ore 20:30Con:Tina D'alessandro – sopranoPantaleo Mettaa – tenoreVito Cofano – pianoforteWalter Folliero – violinoIngresso libero con prenotazioneInfo: 349 122 8958 (Cpmeventi APS)Ultimo appuntamento di Estate a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - canto

