Concerto al Marrucino per i vigili del fuoco abbraccio della città a Nico ed Emanuele

Un teatro Marrucino gremito ha accolto con emozione e gratitudine la Banda nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, protagonista ieri pomeriggio di un concerto gratuito che ha unito musica, memoria e solidarietà. Un evento toccante, reso ancora più significativo dal ricordo di Nico Civitella ed. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

