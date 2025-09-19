Concerti street food laboratori È la festa di fine estate in piazza

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025

Festa di fine estate a Calderara. Domani dalle 15 a mezzanotte si svolge la terza edizione dell’evento in piazza Marconi. Il programma vede alle 15, Pompieropoli, per far vivere ai bambini un giorno da vero pompiere. E ancora attività ludo-ricreative con personale della Croce rossa italiana. Dalle 18,30 musica, baby dance, balli latini, a seguire dj set by kiwi cathedral. In parallelo saranno in funzione i punti gastronomici con gelato, pizza, spritz, patatine, fritti, hamburger, piadine, gin tonic e birra a cura del Nuovo comitato dei commercianti di Calderara di Reno. "Un ringraziamento particolare – dice il sindaco Giampiero Falzone – per la realizzazione di questa bellissima festa di fine estate va al Nuovo comitato commercianti che per il terzo anno consecutivo animerà con numerosissime iniziative piazza Marconi per salutare l’estate 2025". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

