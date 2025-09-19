Conceicao torna titolare? L’esterno portoghese è pienamente recuperato cosa filtra sul suo impiego in Verona Juve

Conceicao torna titolare? L’esterno si è allenato in gruppo e sarà a Verona: per lui probabile panchina, in caso di turnover per Yildiz pronti Openda e David. Un’altra buona notizia per  Igor Tudor, che vede la sua rosa tornare quasi al completo in vista della difficile trasferta contro l’ Hellas Verona. L’infermeria bianconera si è svuotata e anche Francisco Conceição ha recuperato dal suo problema fisico. L’esterno portoghese, come riportato da  Tuttosport,  si è allenato regolarmente in gruppo  negli ultimi giorni, dando risposte positive e mettendosi di fatto a disposizione del suo allenatore per la partita di domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

