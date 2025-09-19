Con mio fratello Emilio Fede non ci vedevamo spesso anche se lui ci considerava i fratelli poveracci ma a nostro modo ci volevamo bene | parla Puccio Giuseppe

Puccio Giuseppe Fede, documentarista, è il terzo fratello di Emilio, scomparso il 2 settembre scorso. L’uomo, oggi 90enne, ha tracciato un ricordo della sua famiglia e soprattutto del fratello più famoso. “Eravamo quattro fratelli: Antonio, piccolo imprenditore, era il primo, classe 1927. Poi il secondogenito Emilio, il celeberrimo giornalista, nato nel 1931. Io, il terzo, Puccio Giuseppe, professione documentarista, sono del 1935. Il quarto, Carlo, 1941, era un contabile. Sono rimasto io”, ha detto a Il Corriere della Sera. “Non ci vedevamo spesso, ma a nostro modo ci volevamo bene – ha ricordato – anche se lui ci considerava i fratelli poveracci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

