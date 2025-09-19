Con la scusa di Gaza vogliono fermare la riforma della giustizia Cerno smaschera il vero obiettivo della sinistra

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La gazzarra in Parlamento contro la riforma della giustizia costituisce la prova generale delle proteste di piazza che la sinistra ha organizzato nelle prossime settimane. Con la scusa di Gaza, la sinistra vorrebbe fermare chi vuole togliere i giudici politicizzati dai processi creando finalmente le condizioni per una giustizia davvero giusta e imparziale. Il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

con la scusa di gaza vogliono fermare la riforma della giustizia cerno smaschera il vero obiettivo della sinistra

© Iltempo.it - "Con la scusa di Gaza vogliono fermare la riforma della giustizia". Cerno smaschera il vero obiettivo della sinistra

In questa notizia si parla di: scusa - gaza

A Gaza è in corso un giornalisticidio: non ha senso nasconderlo dietro la scusa del terrorismo

Israele, raid su ospedale Nasser a Gaza: 20 morti, 5 sono giornalisti: chi erano i reporter uccisi. Netanyahu si scusa: «Rammarico per l’incidente»

Israele, Trump insiste: «Guerra a Gaza finirà in 2-3 settimane». Bombe sull’ospedale Nasser a Gaza: 20 morti, 5 sono giornalisti. Netanyahu si scusa

Cerno smaschera il vero obiettivo della sinistra: Con la scusa di Gaza vogliono fermare la riforma della giustizia; Landini non si vergogna?, giudici pro-migranti e De Luca: quindi, oggi....

scusa gaza vogliono fermareOffensiva Gaza, risoluzione Onu per fermare Israele: veto Usa, l’unico no. Trump: in disaccordo con Starmer sulla Palestina - Netanyahu rivendica (per la prima volta) l'uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Scusa Gaza Vogliono Fermare