Con il mezzo agricolo nelle acque del canale | elitrasportato in ospedale
Momenti di preoccupazione nel corso della mattina di venerdì 19 settembre, a Berra, frazione di Riva del Po, per un incidente sul lavoro che ha coinvolto un agricoltore. L'uomo, che si trovava a lavorare in un frutteto, per cause in corso d'accertamento è finito accidentalmente sotto il proprio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Si rovescia col trattore in acqua, riesce a mettersi in piedi e si salva; Eraclea, trattore si ribalta in un canale: conducente si salva da solo.
