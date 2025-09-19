Con il mezzo agricolo nelle acque del canale | elitrasportato in ospedale

Ferraratoday.it | 19 set 2025

Momenti di preoccupazione nel corso della mattina di venerdì 19 settembre, a Berra, frazione di Riva del Po, per un incidente sul lavoro che ha coinvolto un agricoltore. L'uomo, che si trovava a lavorare in un frutteto, per cause in corso d'accertamento è finito accidentalmente sotto il proprio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

