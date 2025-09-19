Con il Capodanno del Vino e il Palio della Pigiatura si celebra la Romagna contadina e i vini del territorio

La fine della stagione estiva porta con s'è il fermento e la trepidante attesa a San Giovanni in Marignano per il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura. La manifestazione, in programma per domenica 28 settembre affollerà il centro cittadino intende celebrare le tradizioni della Romagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: capodanno - vino

Torna il Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura! Domenica 28 settembre San Giovanni in Marignano vi aspetta per una giornata imperdibile alla scoperta di vini e prodotti del territorio, in un'atmosfera da inizio Novecento. Fin dal mattino le vie del borgo si Vai su Facebook

Con il Capodanno del Vino e il Palio della Pigiatura, si celebra la Romagna contadina e i vini del territorio; Domenica 28 settembre è in programma la 25^ edizione del Capodanno del vino e Palio della pigiatura; Capodanno del vino e Palio della pigiatura.

Capodanno del vino: San Giovanni in Marignano celebra le tradizioni contadine - Domenica 28 settembre a San Giovanni in Marignano è in programma la 25^ edizione del Capodanno del vino e Palio della pigiatura, uno degli appuntamenti principali del territorio che celebra la cultura ... altarimini.it scrive

Capodanno del vino e Palio della pigiatura, S. Giovanni in Marignano: 22 settembre (Rn) - A San Giovanni in Marignano (Rn), domenica 22 settembre rivivono le tradizioni dell’antica Romagna contadina, con la Festa del Capodanno del vino e il Palio della pigiatura. Come scrive ilrestodelcarlino.it