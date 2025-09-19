Con Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull’acqua
Roma, 19 set. (askanews) – La coreografia contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull’acqua: è Caracalla Danza, una iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma con il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto, in scena il 26, 27 e 28 settembre, in collaborazione con Romaeuropa Festival(Ref). Per la prima edizione, con prevendita on line dal primo settembre, sarà ospite una delle maggiori compagnie europee, la Gauthier Dance, che assieme ad Aterballetto presenterà i lavori – alcuni in prima nazionale o assoluta- dei più importanti coreografi contemporanei, Sharon Eyal, Marco Goecke, Angelin Preljocaj, Hofesh Shechter e una nuova creazione danzata nell’acqua di Diego Tortelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: caracalla - danza
Danza, dal 26/9 le coreografie di Ccn/Aterballetto “invadono” le Terme di Caracalla @Aterballetto - X Vai su X
Aterballetto parte in tournée a novembre con il trittico #! In scena 3 creazioni che risaltano l’ecletticità dei danzatori Si comincia con l’energia irresistibile di di Diego Tortelli, sulle note rock degli Spiritualized. Segue "", ipnotico p Vai su Facebook
Con Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull’acqua; Duetto con l’acqua per i ballerini star di Caracalla Danza; Danza, dal 26/9 le coreografie di Ccn/Aterballetto invadono le Terme di Caracalla.
Con Caracalla Danza la coreografia contemporanea si libra sull’acqua - (askanews) – La coreografia contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull’acqua: è Caracalla Danza, una iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma c ... Riporta askanews.it
Aterballetto in scena sull'acqua a Caracalla Danza - La danza contemporanea trova un nuovo palcoscenico e una nuova dimensione sospesa sull'acqua nella rassegna Caracalla Danza, una iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma realizzata assieme al ... Scrive ansa.it