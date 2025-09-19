Con 305 voti favorevoli il Parlamento Ue chiede di procedere al riconoscimento della Palestina – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 settembre 2025 Con 305 voti favorevoli, 122 contrari e 151 astenuti il Parlamento Europeo approva la risoluzione sulla crisi umanitaria a Gaza. Fra le questioni centrali, oltre quella della liberazione degli ostaggi e della lotta contro la carestia, il riconoscimento dello Stato di Palestina. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

