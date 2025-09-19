Comunicato Stampa | CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti con Gianluca Santacatterina per #pedalaconilcuore

(Arv) Venezia 19 set. 2025 - “Ci sono sfide sportive straordinarie e poi ci sono autentiche imprese. Quelle firmate da Gianluca Santacatterina appartengono decisamente alla seconda tipologia e non solo per i km percorsi ma soprattutto perché hanno un risvolto benefico, in grado di cambiare la vita delle persone. Percorrere in bicicletta insieme a lui, questa mattina, una tappa del percorso che lo porterà da Schio (VI) a Fossacesia (CH) in una pedalata di quasi oltre 600 km e 36 ore in sella, senza mai fermarsi, a sostegno del suo progetto #pedalaconilcuore, è stato emozionante. Lo sport è in grado di veicolare messaggi potentissimi, di determinazione, inclusione e speranza: questa iniziativa non vuole solo battere un record ma offrire un esempio concreto di speranza per tutti coloro che lottano ogni giorno contro malattie o disabilità, sensibilizzando la collettività sulla loro condizione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

