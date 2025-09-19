Comunicato Stampa | CRV - Ciambetti | Sfida dei Criteri Ambientali Minimi non è soltanto normativa ma anche culturale
(Arv) Venezia 19 set. 2025 - “Parlare di acquisti verdi significa parlare di responsabilità collettiva, di scelte quotidiane che si trasformano in politiche pubbliche capaci di incidere sul futuro del nostro ambiente, delle nostre città e della qualità della vita dei cittadini. Il Veneto ha una tradizione industriale e manifatturiera che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del Paese. Ma proprio per questo abbiamo il dovere di essere in prima linea nel promuovere modelli produttivi e di consumo sostenibili, capaci di ridurre gli sprechi, di valorizzare il riciclo dei materiali, di incoraggiare l'innovazione tecnologica orientata al rispetto dell'ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 142 - X Vai su X
COMUNICATO STAMPA - DAL 6 OTTOBRE SARÀ IN ATTIVO NEL NOSTRO AMBITO UN NUOVO MEDICO PROVVISORIO ASST Bergamo Ovest informa che da lunedì 6 ottobre 2025 il Dott. Salvatore D’Asero entrerà in servizio come Medico di Medicina Gen Vai su Facebook
Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Sfida dei Criteri Ambientali Minimi non è soltanto normativa ma anche culturale”; Comunicato Stampa: CRV - Lunedì 8 settembre Nicolò Guarrera - “Pieroad” - accolto a Venezia dal Presidente Ciambetti; Comunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti con Gianluca Santacatterina per #pedalaconilcuore.
Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Sfida dei Criteri Ambientali Minimi non è soltanto normativa ma anche culturale” - “Parlare di acquisti verdi significa parlare di responsabilità collettiva, di scelte quotidiane che si trasformano in ... iltempo.it scrive
Comunicato Stampa: CRV - Presidente Consiglio Veneto Ciambetti con Gianluca Santacatterina per #pedalaconilcuore - “Ci sono sfide sportive straordinarie e poi ci sono autentiche imprese. Come scrive iltempo.it