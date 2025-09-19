(Arv) Venezia 19 set. 2025 - “Parlare di acquisti verdi significa parlare di responsabilità collettiva, di scelte quotidiane che si trasformano in politiche pubbliche capaci di incidere sul futuro del nostro ambiente, delle nostre città e della qualità della vita dei cittadini. Il Veneto ha una tradizione industriale e manifatturiera che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del Paese. Ma proprio per questo abbiamo il dovere di essere in prima linea nel promuovere modelli produttivi e di consumo sostenibili, capaci di ridurre gli sprechi, di valorizzare il riciclo dei materiali, di incoraggiare l'innovazione tecnologica orientata al rispetto dell'ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Ciambetti: “Sfida dei Criteri Ambientali Minimi non è soltanto normativa ma anche culturale”