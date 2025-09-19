Comunicato Stampa | CRV - Cestari Lega- LV | Dalla parte degli animali | conoscere le leggi cambiare le coscienze

Laura Cestari ha introdotto la conferenza stampa sottolineando che “la tutela degli animali e il rispetto per i loro diritti sono temi fondamentali per costruire una società più giusta ed empatica. La legalità deve essere il fondamento di ogni azione che riguarda gli animali, ed è nostro dovere sensibilizzare i cittadini affinché comprendano l'importanza di rispettare queste normative." L'incontro si è focalizzato sulla tutela del benessere animale, in particolare dei cani, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini verso la responsabilità di una convivenza più consapevole e rispettosa con gli animali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Cestari (Lega- LV): ""Dalla parte degli animali: conoscere le leggi, cambiare le coscienze"