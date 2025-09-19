Comunicato Stampa | CRV - Cavinato | ‘Una voce per la vita' concorso canoro per sensibilizzare su donazione di organi
Elisa Cavinato ha introdotto la conferenza stampa sottolineando che “da determinati fatti tragici possono scaturire iniziative che diventano esempi di grande generosità e bellezza. È stato il caso di Laura Pavanetto, giovane mamma di Piombino Dese scomparsa a seguito di una malattia, che prima aveva dato disposizione di donare le proprie cornee. In suo ricordo, nel 2023, la locale sezione dell'Associazione Italiana Donatori di Organi ha indetto la competizione canora ‘Una canzone per Laura'. Competizione che quest'anno è stata portata su scala nazionale con il titolo ‘Una voce per la vita', con finale il 6 dicembre a Piombino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
