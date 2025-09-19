Comunicato Stampa | Cinzia Coser lancia il Bestseller Difesa Patrimoniale
Milano, 19.09.2025 – In un contesto economico come quello attuale in cui il valore dei risparmi viene eroso giorno dopo giorno dall'inflazione e dove il potere d'acquisto diminuisce costantemente, ecco che un bene antico e prezioso come l'oro fisico può davvero diventare lo scudo più efficace contro l'incertezza economica. Per tutti coloro che desiderano proteggere il proprio patrimonio in maniera efficace ma non sanno come fare, esce oggi il libro di “Questo libro affronta le radici profonde del sistema monetario a debito, spiegando come inflazione, debito pubblico e la continua creazione di nuova moneta erodano giorno dopo giorno il valore reale dei nostri risparmi” afferma L'obiettivo dell'autrice attraverso questo libro “Il messaggio di “Ho deciso di affidarmi a Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: comunicato - stampa
Comunicato Stampa: Consiglio Veneto, ok unanime alla legge che tutela le donne affette da endometriosi
Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque
Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti"
Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 142 - X Vai su X
Comunicato stampa n. 973 - 18 settembre 2025 - Corso di Alfabetizzazione Digitale gratuito: Quattro lezioni che si terranno ogni mercoledì di ottobre al Palacultura Antonello. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/corso-di-alfabetizzazione-dig - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa: Cinzia Coser lancia il Bestseller “Difesa Patrimoniale”; Comunicato Stampa: Cinzia Coser lancia il Bestseller “Difesa Patrimoniale”.
Comunicato Stampa: Cinzia Coser lancia il Bestseller “Difesa Patrimoniale” - 2025 – In un contesto economico come quello attuale in cui il valore dei risparmi viene eroso giorno dopo giorno dall'inflazione e dove ... Lo riporta iltempo.it
Cinzia Coser lancia il Bestseller “Difesa Patrimoniale” - Come Proteggere I Tuoi Risparmi Dall'Inflazione (E Non Solo) Per Preservarne Il Valore Nel Tempo Grazie All'Oro Fisico (ANSA) ... Da ansa.it