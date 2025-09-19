Comune di Scafati Berritto e Cavallaro lasciano Noi Moderati e aderiscono a Forza Italia

Salernotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua l'emorragia da Noi Moderati in provincia di Salerno. Dopo l'addio del deputato Pino Bicchielli e della consigliera comunale di Sarno Maria Rosaria Aliberti, altri due consiglieri comunale, questa volta di Scafati, Maria Berritto e Luigi Cavallaro, hanno deciso di aderire a Forza Italia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

