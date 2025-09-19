comune di arezzo torna il consiglio comunale

Arezzo, 19 settembre 2025 – Torna il Consiglio Comunale. Nuova seduta del Consiglio Comunale convocata per giovedì 25 settembre alle 9 con diretta sul sito istituzionale e sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Dopo la tradizionale apertura dedicata alle interrogazioni, sono all'ordine del giorno sei pratiche urbanistiche, l'approvazione del bilancio consolidato, di una variazione al bilancio di previsione e dell'estinzione anticipata di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti, l'approvazione di una convenzione per opere di urbanizzazione e quattordici tra mozioni e atti di indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

