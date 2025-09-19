Comprami la droga prostituisciti ma trova i soldi marito condannato per violenza

Due anni e mezzo di reclusione e risarcimento danni da stabilirsi in sede civile. È la condanna emessa nei confronti di un uomo accusato di violenza domestica.L’imputato, difeso dall’avvocato Daniele Federici, era accusato di aver sottoposto la propria moglie a violenze fisiche continue, minacce. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Comprami la droga, prostituisciti, ma trova i soldi, marito condannato per violenza.

