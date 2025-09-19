Compagnoni avverte | Amsterdam è solo un primo passo In un solo giorno è successo questo

Compagnoni avverte l’Inter dopo la vittoria in Champions League contro l’Ajax. Nel suo editoriale su Sky Sport, sono queste le sue parole. Nel suo editoriale per Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha analizzato la vittoria dell’ Inter contro l’ Ajax di mercoledì, un risultato che ha rappresentato una svolta significativa per la squadra di Cristian Chivu. L’editorialista ha messo in luce come in pochi giorni l’umore in casa nerazzurra sia cambiato radicalmente, grazie a una prestazione convincente che ha ridato serenità all’ambiente. CAMBIO D’UMORE ALLA PINETINA – «In pochi giorni è cambiato radicalmente l’umore dalle parti della Pinetina. 🔗 Leggi su Internews24.com

