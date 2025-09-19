Como la truffa dell’acqua che sgorga dal contatore e il finto idraulico che ripara il danno che non c' è
Alcuni cittadini comaschi hanno segnalato un episodio che ha tutta l’aria di essere una truffa ben congegnata. Un uomo, fingendosi idraulico, manomette il contatore esterno dell’acqua, provocando volutamente una fuoriuscita. Subito dopo si presenta alla porta del titolare della fornitura. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - truffa
Truffa del finto sms Ats, oltre 50 vittime a Como: ecco come funziona
Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como
Como, maxi truffa “grazie” al bonus 110%: frode da 3 milioni di euro allo Stato, 12 indagati e 2 ville sequestrate
Como, truffe agli anziani, le puntuali indicazioni della Polizia di Stato sono servite a sventare una truffa, arrestata la truffatrice alla stazione dei treni. Leggi qui l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Como/articolo/295768b161eaeea3e18643362 Vai su Facebook
Como, maxi truffa “grazie” al bonus 110%: frode da 3 milioni di euro allo Stato, 12 indagati e 2 ville sequestrate - Como, 30 luglio 2025 – Dodici indagati e una mega frode di oltre 3 milioni di euro allo Stato usando come “leva” il superbonus del 110 per cento. Da ilgiorno.it
Como, maxi truffa sul Superbonus 110%: sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro, 12 indagati - Un’impresa edile della provincia di Como è finita sotto sequestro preventivo per oltre 3 milioni di euro dopo un’indagine della Guardia di Finanza che ha svelato una maxi frode legata al Superbonus ... Riporta affaritaliani.it