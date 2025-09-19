Como furto da oltre 3mila euro con la vecchia tecnica all' Iperal | arrestata una coppia di ladri

Quicomo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio via Bellinzona è stata teatro di un furto all’Iperal e di una fuga rocambolesca terminata con due arresti. Una coppia di cittadini rumeni, 22 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, è stata fermata dagli agenti della squadra volante della questura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

