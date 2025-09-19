Como furto da oltre 3mila euro con la vecchia tecnica all' Iperal | arrestata una coppia di ladri
Ieri pomeriggio via Bellinzona è stata teatro di un furto all’Iperal e di una fuga rocambolesca terminata con due arresti. Una coppia di cittadini rumeni, 22 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, è stata fermata dagli agenti della squadra volante della questura. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: como - furto
Chiede cellulare a Como a un giovane per una chiamata e scatta il furto, la 'sincera' giustifica del ladro
Como, 29enne ruba vodka e succo nascondendoli negli slip: bloccato al supermercato e denunciato per furto
Due notti di follia a Como, stesso uomo: urla, minacce ai poliziotti e un furto con arresto
Infermiere arrestato per furto di morfina in ospedale: la condanna di Opi Como: Col seguente comunicato stampa Opi Como prende posizione sulla vicenda che ha visto protagonista un infermiere dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, arrestat Vai su Facebook
Como: infermiere arrestato per furto aggravato di morfina all’Ospedale S. https://lamilano.it/como/como-infermiere-arrestato-per-furto-aggravato-di-morfina-allospedale-s-anna/… - X Vai su X
Como, furto da oltre 3mila euro con la vecchia tecnica all'Iperal: arrestata una coppia di ladri; Compiono un furto in casa e vengono denunciati dopo mesi di indagini grazie alle foto pubblicate sui social network; Più di tremila euro in contanti in tasca, nella fuga getta via un Rolex: 4 arresti.
Como, coppia di ladri arrestata dopo un furto da 3mila euro - La Polizia di Stato blocca una 22enne e un 27enne in fuga dopo il colpo in un negozio di via Bellinzona. Segnala ciaocomo.it
Como, tentano di rubare lo zaino a un turista in un bar di piazza Duomo: tre nuovi arresti - Como, 13 agosto 2025 – Sono stati visti mentre cercavano di rubare lo zaino a un turista straniero seduto al tavolino di un bar in piazza Duomo. ilgiorno.it scrive