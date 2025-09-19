Commissione Ue continua col pugno duro e annuncia 19esimo pacchetto sanzioni contro Mosca Von der Leyen | Chiudiamo rubinetti di gas russo - VIDEO

Al centro delle nuove misure, che gli Stati Membri ora dovranno approvare, ci sono le banche e i sistemi di credito, la cosiddetta "flotta ombra" e, soprattutto, l'import di GNL russo Il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca è arrivato. Oggi, 19 settembre, la Commissione Europea ha prese. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Commissione Ue continua col pugno duro e annuncia 19esimo pacchetto sanzioni contro Mosca, Von der Leyen: "Chiudiamo rubinetti di gas russo" - VIDEO

In questa notizia si parla di: commissione - continua

Ue, Fitto: "Voto su von der Leyen? Commissione continua a lavorare come prima"

Continua il percorso di conoscenza sul caso dei #farmaci negati alla Asl di Chieti nell’ambito della Commissione regionale di #Vigilanza che si riunirà domani. Sarà audito il #Direttore della farmacia ospedaliera che oggi non riveste più quel ruolo, insieme a u Vai su Facebook

Dalla Commissione europea arrivano le prime due proposte per l’attuazione dell’accordo #UE-#USA Entrambe le parti collaboreranno per ridurre le tariffe e creare canali di #commercio agevolato Continua a scorrere per scoprire le nuove misure @EDCittadi - X Vai su X

Serbia: pugno duro di Vucic contro la protesta, Putin lo sostiene; Per un pugno di voti la Moldavia chiede di entrare in UE, ma è altissimo il sospetto di brogli (Alessandro Avvisato e Vladimir Volcic); La caccia italiana è illegale: l'Europa apre una procedura d'infrazione.

Ue: domani la sospensione per sei mesi dei controdazi verso gli Usa - "L'Ue continua a collaborare con gli Stati Uniti per finalizzare una dichiarazione congiunta, come concordato il 27 luglio. ilsole24ore.com scrive

L' Ue sospende i controdazi agli Usa per sei mesi - "L'Ue continua a collaborare con gli Stati Uniti per finalizzare una dichiarazione congiunta, come concordato il 27 luglio. Lo riporta ansa.it