Commissione antimafia ’Impresentabili’ nel mirino

Due candidature per le regionali marchigiane sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia, guidata dalla presidente Chiara Colosimo. È l’esito dei consueti controlli svolti dallo stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della regionali del 28 e 29 settembre. La violazione – due nelle Marche e una in Valle d’Aosta – è relativa al codice di autoregolamentazione. Gli "impresentabili" marchigiani secondo la Commissione antimafia sono Jessica Marcozzi, attuale capogruppo di Forza Italia in consiglio e candidata alle prossime Regionali, e Armando Bruni, candidato nelle liste civiche-Libertas-Unione di centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

