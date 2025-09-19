Come sono andati i primi giorni di scuola con lo stop ai cellulari in classe | il divieto funziona?

Questa settimana le scuole sono ricominciate per gli studenti di tutta Italia, con una grossa novità: è vietato l'uso degli smartphone durante l'orario scolastico, anche alle superiori. Ma le nuove norme stanno funzionando? Lo abbiamo chiesto ad alcuni studenti, che ci hanno raccontato cosa è cambiato concretamente con le nuove disposizioni introdotte dal ministro Valditara, come sono state recepite e che impatto hanno avuto nelle classi. 🔗 Leggi su Fanpage.it