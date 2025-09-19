È il momento di migliorare la tua squadra con due obiettivi che ti offrono la possibilità di sbloccare carte di buon livello per iniziare la stagione! Completa gli obiettivi “Basi squadra: Liga F” e “Tour mondiale: Jessica Naz” per ottenere premi e carte di valore. Basi squadra: Liga F – Ottieni Hagel. Completa questo obiettivo in 21 giorni per aggiungere la centrocampista Hagel Tour Mondiale 83 OVR alla tua rosa. Centrocampista totale: Fornisci 5 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o RushRivalsChampionsEventi live) con un CC.. Motore tedesco: Segna 10 gol in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o RushRivalsChampionsEventi live) con un giocatore tedesco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Come Sbloccare Hagel e Naz: Obiettivi “Basi Squadra: Liga F” e “Tour Mondiale: Jessica Naz”