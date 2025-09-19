Comacchio illumina l’estate con premi musica e sapori sulla spiaggia

Sbircialanotizia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brezza ancora calda di fine stagione ha avvolto il Lido di Pomposa, laddove la sabbia della Playa del Medio si è trasformata in passerella di stelle e applausi. La tradizionale “Notte degli Oscar” ha illuminato i sette Lidi di Comacchio celebrando chi, durante l’estate, ha saputo trasformare il lavoro in pura emozione. Premi che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

comacchio illumina l8217estate con premi musica e sapori sulla spiaggia

© Sbircialanotizia.it - Comacchio illumina l’estate con premi, musica e sapori sulla spiaggia

In questa notizia si parla di: comacchio - illumina

Comacchio, primo Comune dell'Emilia-Romagna a estendere le concessioni balneari al 2024 - Gli operatori:"Speriamo che in un anno cambi la situazione sulla Bolkestein, in Italia non c'è carenza di spiagge" La direttiva Bolkestein ancora al centro dell'attenzione per le concessioni balneari ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Comacchio Illumina L8217estate Premi