Coltellate a un coetaneo | in manette un 16enne

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe colpito la vittima 19enne con due coltellate, una al braccio e una all'addome. È questa l'accusa nei confronti di un ragazzo di 16 anni, fermato dai carabinieri in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. L'episodio è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

