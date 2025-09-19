Coltellate a un coetaneo | in manette un 16enne
Avrebbe colpito la vittima 19enne con due coltellate, una al braccio e una all'addome. È questa l'accusa nei confronti di un ragazzo di 16 anni, fermato dai carabinieri in esecuzione di un decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. L'episodio è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
"Venite, ho ucciso mio marito": a Napoli donna di 59 anni uccide a coltellate il marito coetaneo dopo essere stata aggredita e ferita
