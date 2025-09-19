Colpo Milan altro che Modric | follie per il vero top player

La dirigenza rossonera ha centrato un colpo da maestro: svelato il vero top player in casa Milan, altro che Modric Luka Modri? ha incantato San Siro nell'ultima sfida di campionato contro il Bologna. L'ex Real Madrid, arrivato in estate da svincolato, ha siglato il gol decisivo dell'1-0, regalando al Milan tre punti fondamentali e portandolo a quota sei in classifica, mettendo alle spalle un avvio di stagione tutt'altro che semplice. Il centrocampista croato, che ha compiuto 40 anni lo scorso 9 settembre, ha già dimostrato di essere un valore aggiunto grazie alla sua esperienza, visione di gioco e leadership.

