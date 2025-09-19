Colpo in casa a Posillipo in fuga con oro borse e contanti | arrestato ladro seriale

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, pluripregiudicato con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, ritenuto gravemente indiziato di un furto in abitazione avvenuto lo scorso 25 febbraio in via Posillipo. L'uomo è stato raggiunto .

