Colpo da 20mila euro al Gratta e Vinci | la fortuna bussa in piazza Cavour

ANCONA- Nel capoluogo dorico colpo da 20mila euro al Gratta e Vinci. Il fortunato vincitore ha acquistato un “Mega Miliardario New” nella Tabaccheria Galeazzi in piazza Cavour. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) nella rete retail è in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: colpo - 20mila

Venezia, colpo da 20mila euro in autogrill con il jammer: 4 arresti

10eLotto, colpo da 20mila euro a Venezia Va a segno il Veneto nell'ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 18 settembre: come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Venezia-Mestre, grazie a una giocata Extra in un punto vendita di Viale Giuseppe Gari Vai su Facebook

"Definisci bambino": Hind Rajab "Sono morti 20mila bambini" a Gaza "Definisci bambino" ha risposto Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. Bastava rispondere "Hind Rajab" assassinata con 355 colpi nella sua Kia Picanto dall"eser - X Vai su X

Nichelino festeggia un colpo da 20mila euro con il “Maxi Miliardario New”; Colpo da 20mila euro al Gratta e Vinci: la fortuna bussa in piazza Cavour; Colpo notturno a Montecorvino Rovella: rubati sigarette, contanti e Gratta e Vinci per 20mila euro.

Gratta e Vinci: a Nichelino colpo da 20mila euro - Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Nichelino, in provincia di Torino, è stato centrato un colpo da 20mila euro ... Riporta laprovinciadibiella.it

Fortuna in Piemonte: vincite al Lotto e jackpot online, a Settimo una 42enne porta a casa 20mila euro - Da Serravalle Scrivia a Rivoli fino a Settimo Torinese, il fine settimana porta fortuna a tre giocatori piemontesi, mentre i dati confermano una regione che continua a spendere oltre un miliardo l’ann ... Si legge su giornalelavoce.it