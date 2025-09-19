Colpo da 20mila euro al Gratta e Vinci | la fortuna bussa in piazza Cavour

Anconatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- Nel capoluogo dorico colpo da 20mila euro al Gratta e Vinci. Il fortunato vincitore ha acquistato un “Mega Miliardario New” nella Tabaccheria Galeazzi in piazza Cavour. Secondo gli ultimi dati disponibili, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) nella rete retail è in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

