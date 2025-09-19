Colpisce la moglie in testa con una bottiglia | arrestato
Ancora un episodio di violenza domestica smascherato dai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia il responsabile di gravi comportamenti che alla lunga avrebbero potuto portare a conseguenze devastanti per la vittima. I carabinieri della stazione di Albignasego hanno arrestato in flagranza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: colpisce - moglie
Terrore in casa: colpisce la moglie con una testata, il figlio si rifugia in cameretta. Arrestato 50enne
Colpisce la moglie con sette coltellate mentre dorme, poi si taglia la gola
Lite furibonda in casa, colpisce la moglie con una mazzuola da carpentiere
Lite, colpisce la moglie e la ferisce a labbro: pistola sequestrata a vigilante #Benevento Vai su Facebook
Colpisce a sprangate la #compagna mamma di due bimbi: fratture a testa e naso - X Vai su X
Colpisce la moglie in testa con una bottiglia: arrestato; Muratore entra in casa di un medico e lo massacra di botte: «Voleva i soldi per il crack»; Picchia la compagna e la ferisce al volto con una bottiglia di vetro.
Colpisce la moglie in testa con una bottiglia: arrestato - L'ennesimo caso di violenza sulle donne è venuto alla luce domenica sera 14 settembre quando i sanitari di Schiavonia hanno allertato il 112 riferendo di aver appena ricoverato una donna picchiata dal ... Scrive padovaoggi.it
Ragazzo colpito in testa con una bottiglia poi derubato di telefono cellulare e portafoglio - È finito al pronto soccorso dopo essere stato rapinato, all'alba, in piazza Kursaal a Grottammare. Secondo corriereadriatico.it