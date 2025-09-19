È stato individuato, e sarà denunciato, il piromane che nei giorni scorsi ha appiccato il fuoco alla colonia felina di via Libertà, a Riozzo (nella foto l’intervento dei vigili del fuoco ), distruggendone le casette-rifugio e costringendo i gatti, 16 in totale, a fuggire spaventati. È un over 60 del posto, forse intollerante alla presenza dei felini. Con ogni probabilità, l’uomo è anche l’autore di precedenti dispetti nei confronti di quella stessa colonia di gatti, finita nel mirino a più riprese, nell’ultimo periodo, con atti di sabotaggio di vario genere. Uno degli episodi più eclatanti si è verificato quando il cibo somministrato ai mici è stato volutamente mescolato ad escrementi di cane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colonia felina andata a fuoco. Preso il piromane