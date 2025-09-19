Colonia felina andata a fuoco Preso il piromane
È stato individuato, e sarà denunciato, il piromane che nei giorni scorsi ha appiccato il fuoco alla colonia felina di via Libertà, a Riozzo (nella foto l’intervento dei vigili del fuoco ), distruggendone le casette-rifugio e costringendo i gatti, 16 in totale, a fuggire spaventati. È un over 60 del posto, forse intollerante alla presenza dei felini. Con ogni probabilità, l’uomo è anche l’autore di precedenti dispetti nei confronti di quella stessa colonia di gatti, finita nel mirino a più riprese, nell’ultimo periodo, con atti di sabotaggio di vario genere. Uno degli episodi più eclatanti si è verificato quando il cibo somministrato ai mici è stato volutamente mescolato ad escrementi di cane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: colonia - felina
A fuoco cucce e mangiatoie, attacco alla colonia felina
Dalla colonia felina al rifugio. Briana cerca coccole e serenità
Cani e gatti nel rogo al Centro Direzionale, ora gli animalisti chiedono di salvare la colonia felina
La foto è fatta male, gatto grigiastro e bianco pelo semi lungo segnalato da giorni da una cittadina, staziona presso la colonia felina dietro la Guardia di finanza a Forlì. Abbiamo già avvisato il referente di tale colonia, che non fa parte della nostra associazione, - facebook.com Vai su Facebook
La colonia felina anima la cittadella archeologica di Monte Sirai: un successo la festa in onore dei gatti https://unionesarda.it/news-sardegna/sulcis-iglesiente/la-colonia-felina-anima-la-cittadella-archeologica-di-monte-sirai-un-successo-la-festa-in-onore-dei-g - X Vai su X
Colonia felina andata a fuoco. Preso il piromane; Un aiuto per la colonia di gatti andata a fuoco; Orrore in montagna, cucce per una colonia felina trovate bruciate.
A fuoco la colonia felina di Cerro al Lambro, casette distrutte: “Atto vandalico” - Cerro al Lambro (Milano) – Fiamme nella colonia felina: distrutte le casette- Lo riporta msn.com
A fuoco cucce e mangiatoie, attacco alla colonia felina - Cascine di Buti (Pisa), 29 agosto 2025 – A fuoco le cucce e altre strutture della colonia felina di Cascine di Buti in via Turati, nella zona industriale. Come scrive lanazione.it