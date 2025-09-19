Cologne | Cisco e gli ex Modena City Ramblers

19 set 2025

Serata speciale in arrivo a Cologne: sabato 20 settembre, alle 21.30, il parco Sandro Pertini ospiterà un concerto che unisce memoria e musica, con Cisco e alcuni degli ex Modena City Ramblers. Un'occasione aperta a tutti per celebrare uno degli album che hanno segnato la storia del folk-rock. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

