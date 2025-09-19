Colle | internati militari difesero Paese

Servizitelevideo.rai.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.20 Celebrata al Quirinale la prima Giornata nazionale degli internati militari, quei soldati che dopo l'8 settembre 1943 si ritrovarono improvvisamente nemici dei tedeschi, alleati fino al giorno prima, e decisero di non seguire gli ordini della Repubblica di Salò. Dicendo "quel No ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione" gli internati "difesero la dignità e il senso autentico dell'amor di Patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissolto", ha detto il presidente Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: internati - militari

Internati militari italiani: perseguitati da Hitler, li risarcirà Roma

Giornata nazionale degli internati militari nei lager nazisti: le iniziative a Cittanova

Internati militari,. Rossano Corradetti invitato al Quirinale

Resistenza, Mattarella: Fascismo si contrappose alla Nazione, internati difesero amor patrio; stop Mattarella: no a Salò dei militari internati a Salò fu patriottismo; Giornata Internati italiani nei campi di concentramento. Mattarella: Difesero l'amor di Patria.

internati militari difesero paeseResistenza, Mattarella: "Fascismo si contrappose alla Nazione, internati difesero amor patrio" - Il presidente della Repubblica: 'Nel farsi vassallo del nazismo il regime rese evidente la distanza dai valori più profondi del popolo italiano' ... Lo riporta msn.com

stop Mattarella: no a Salò dei militari internati a Salò fu patriottismo - (askanews) – “Con quel No ai fascisti di Salò e alle truppe di occupazione difesero la dignità e il senso autentico dell’amor di Patria quando lo stesso vertice dello Stato si era dissol ... askanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Internati Militari Difesero Paese