Colleferro Oltre la Notte Bianca di Fine Estate weekend denso di iniziative culturali ludiche e… gastronomiche

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Mentre l’estate volge definitivamente a termine, almeno quella “istituzionale”, Colleferro si prepara a vivere ancora un weekend denso L'articolo Colleferro. Oltre la Notte Bianca di Fine Estate, weekend denso di iniziative culturali, ludiche e. gastronomiche Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Oltre la Notte Bianca di Fine Estate, weekend denso di iniziative culturali, ludiche e… gastronomiche

In questa notizia si parla di: colleferro - oltre

Colleferro. Controllo straordinario del territorio in sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Provinciale Metropolitana. Oltre 140 persone identificate, 70 veicoli controllati, elevate 12 sanzioni

Colleferro (RM), controlli nella movida: due arresti e multe per oltre 5mila euro

La Via dell’Arte - Colleferro Vai su Facebook

CALL FOR ARTIST — Jungle Edition 2025. La Via Dell’Arte — Colleferro; Colleferro. Sabato 5 Luglio alle ore 18 sesta edizione de “La via dell’Arte” in Via Giacomo Leopardi; Aggrediscono un uomo e lo mandano in ospedale con gravi ferite alla testa.

Art2Night, nella Notte dell’arte brilla il nuovo Bernareggi - La dodicesima edizione della manifestazione si terrà il 27 settembre, dalle 17 alle 24, e coinvolgerà oltre 50 realtà culturali e artistiche del territorio con spettacoli, concerti e visite gu ... Lo riporta ecodibergamo.it