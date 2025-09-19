Colleferro nessuna chiusura del reparto di cardiologia ma non si trovano i medici

“In merito ad alcune notizie recentemente diffuse dagli organi di informazione locali, la ASL Roma 5 intende rassicurare l’Utenza: l’Unità di Cardiologia dell’Ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro continua regolarmente a garantire i propri servizi e non è prevista alcuna modifica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: colleferro - nessuna

Colleferro, nessuna chiusura del reparto di cardiologia ma non si trovano i medici.

Napoli. Nessuna chiusura per il reparto di Cure Palliative del Cardarelli - La direzione aziendale rassicura: “Nulla è cambiato dall’approvazione del piano regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera. Secondo quotidianosanita.it

Galliera: “Turni di ferie e 30 infermieri in meno, l’ospedale si è riorganizzato, nessuna chiusura” - Nessuna chiusura di reparto, ma una “riallocazione” delle strutture per garantire la continuità delle prestazioni e ridurre a 10 i posti letto da tagliare: la direzione dell’ospedale Galliera spiega ... Segnala genova.repubblica.it