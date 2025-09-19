Coldiretti ai candidati Ricci e Acquaroli | | Chiediamo impegno
Un confronto serrato, aperto e concreto. Questo lo spirito con cui Coldiretti Marche ha organizzato ieri l’incontro con i due candidati alla presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, per discutere delle priorità del settore agricolo. È stata la presidente regionale Maria Letizia Gardoni ad aprire il dibattito con un intervento sulle politiche europee e regionali. "L’agricoltura marchigiana – ha sottolineato – sta vivendo una fase di profonda difficoltà, aggravata da crisi internazionali, dazi e da un accordo Mercosur che rischia di penalizzare duramente le nostre filiere, in primis carne, riso e zucchero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
