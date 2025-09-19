Coldiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 19 settembre 2025 – E' stato posticipato al giorno venerdì 3 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la SalaConvegni Borsa Merci in Piazza Risorgimento o, 23 ad Arezzo l'incontro nato in occasione delle prossime Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre:??il Presidente Lidia Castellucci, il Direttore Raffaello Betti e tutta l'Assemblea Provinciale, promuovono un momento di confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana, durante il quale sarà presentato il documento programmatico di Coldiretti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Coldiretti a confronto con i candidati della provincia di Arezzo al Consiglio Regionale della Toscana

