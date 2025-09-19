Codice disciplinare ATA | le regole Sanzioni vanno dal richiamo alle multe fino al licenziamento

Il Codice disciplinare per il personale ATA, riportato nel Titolo V del CCNL 2019-21, disciplina le condotte e le sanzioni applicabili al personale non docente delle scuole. Il regolamento è in vigore dal quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione ufficiale e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: codice - disciplinare

