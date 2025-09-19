Codau 2025 Righi Dromedian | Digitalizzazione rende processi reclutamento più trasparenti e sicuri
Milano, 19 set. (Adnkronos) - “Da sempre supportiamo gli atenei nei processi di digitalizzazione e nell'esecuzione sicura e anonima dei test attraverso tablet e un software proprietario che consente di snellire le procedure di selezione, garantendo trasparenza a tutto il processo”, ha dichiarato Daniele Righi, General Manager di Dromedian, realtà di cui Recrytera fa parte. Attiva da cinque anni nella digitalizzazione dei processi di reclutamento a supporto della pubblica amministrazione, ha deciso di prendere parte al CoDAU 2025, Convegno dei Nazionale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, per ribadire il proprio impegno e attenzione verso il mondo universitario e il settore education. 🔗 Leggi su Iltempo.it
