Codau 2025 presidente Scuttari | Al centro la coopetizione degli atenei

Milano, 18 set. (Adnkronos) - “Il tema del convegno 2025 dei direttori generali delle università italiane - Codau - riguarda la coopetizione degli atenei, ovvero della strategia per cui le università, mentre competono nell'attrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, si impegnano a collaborare insieme in alcune aree tematiche di rilevanza strategica, quali ad esempio la ricerca. Lo abbiamo imparato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; collaborazione fra università, ma anche con il mondo privato delle imprese; nei progetti di didattica innovativa a favore degli studenti; nelle infrastrutture, sia quelle fisiche che digitali, nella logistica e in molti altri contesti”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Codau 2025, presidente Scuttari: "Al centro la coopetizione degli atenei"

In questa notizia si parla di: codau - presidente

Codau 2025, presidente Scuttari: "Al centro la coopetizione degli atenei"

Il Convegno annuale del CoDAU ha messo al centro del confronto un concetto potente: “Atenei in coopetizione”. Non c’è competizione senza cooperazione. Non c’è cooperazione senza competizione. Sono due facce della stessa medaglia, due forze che si al - X Vai su X

Il Convegno annuale del CoDAU ha messo al centro del confronto un concetto potente: “Atenei in coopetizione”. Non c’è competizione senza cooperazione. Non c’è cooperazione senza competizione. Sono due facce della stessa medaglia, due forze che si al - facebook.com Vai su Facebook

Codau 2025: presidente Scuttari: 'unire energia per affrontare futuro in modo sostenibile'; Codau 2025, presidente Scuttari: Al centro la coopetizione degli atenei; Codau 2025, presidente Scuttari: Al centro la coopetizione degli atenei.

Codau 2025, presidente Scuttari: “Al centro la coopetizione degli atenei” - riguarda la coopetizione degli atenei, ovvero della strategia per cui le università, mentre competon ... Da msn.com

Codau 2025: università italiane tra sfida e alleanze, dal 17 al 19 settembre - Dal 17 al 19 settembre a Milano il convegno Codau riunisce oltre 300 delegati per discutere coopetizione, risorse e strategie future delle università italiane tra competizione e collaborazione ... gaeta.it scrive