Codau 2025 Milano città universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 19 set. (Adnkronos) - La ventiduesima edizione del Convegno Nazionale del CoDAU, ospitata presso l'Università Bocconi, ha aperto un altro giorno di lavori dedicati alla competizione e alla collaborazione tra atenei italiani. L'evento, organizzato per la prima volta in sinergia tra Bocconi e Università Cattolica, ha visto l'intervento di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Giovani del Comune di Milano, che ha sottolineato il ruolo strategico delle università come cuore pulsante della città e l'importanza di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni accademiche e amministrative per affrontare le sfide urbane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

codau 2025 milano citt224 universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni

© Iltempo.it - Codau 2025, Milano città universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni

In questa notizia si parla di: codau - milano

Atenei in ‘coopetizione’, a Milano convegno annuale Codau

A Milano il XXII Convegno nazionale del CoDAU, le università italiane tra collaborazione e competizione

codau 2025 milano citt224Codau 2025, Milano città universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni - La ventiduesima edizione del Convegno Nazionale del CoDAU, ospitata presso l'Università Bocconi, ha aperto un altro ... Segnala iltempo.it

codau 2025 milano citt224Codau 2025, conclusa a Milano la 22ª edizione, un Patto per l’innovazione e la collaborazione tra Atenei - Si chiude oggi la tre giorni del XXII Convegno Nazionale del CoDAU che ha messo al centro il tema della coopetizione universitaria, ovvero della capacità di costruire strategie che coniughino collabor ... Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Codau 2025 Milano Citt224