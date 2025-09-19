Codau 2025 Milano città universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni

Milano, 19 set. (Adnkronos) - La ventiduesima edizione del Convegno Nazionale del CoDAU, ospitata presso l'Università Bocconi, ha aperto un altro giorno di lavori dedicati alla competizione e alla collaborazione tra atenei italiani. L'evento, organizzato per la prima volta in sinergia tra Bocconi e Università Cattolica, ha visto l'intervento di Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Giovani del Comune di Milano, che ha sottolineato il ruolo strategico delle università come cuore pulsante della città e l'importanza di una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni accademiche e amministrative per affrontare le sfide urbane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

