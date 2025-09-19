CoDAU 2025 | conclusa a Milano la 22ª Edizione un Patto per l’Innovazione e la Collaborazione tra Atenei
Si chiude oggi la tre giorni del XXI I Convegno Nazionale del CoDAU che ha messo al centro il tema della coopetizione universitaria, ovvero della capacità di costruire strategie che coniughino collaborazione e competizione, generando risultati di valore condiviso. Hanno partecipato più di 80 istituzioni universitarie, con 35 0 r appresentanti, tra direttori generali e dirigenti. All’apertura dopo l’intervento del Presidente del CoDAU, Alberto Scuttari, è intervenuto a nome del Governo il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che ha ricordato che il CoDAU è sempre stato il primo comunicatore del cambiamento e ha contribuito ad affrontare momenti di grande dif f icoltà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
