Cocaina marijuana e 11mila euro in contanti | finisce in arresto dopo un blitz mirato

VERNOLE – Il suo nome torna nelle cronache a distanza di diversi anni. E non è un nome qualunque, quello di Andrea Carmine Pariti, 41 anni, di Pisignano (frazione di Vernole), perché undici anni or sono finì nelle maglie dell’operazione “Network”, una delle più grosse indagini mai portate avanti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato altre 18 persone e sequestrato decine di dosi di droga, tra cui crack, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, oltre a denaro ritenuto provento dell'illecita attività di spaccio.

Spacciatore di cocaina, hashish e marijuana arrestato due volte in quattro giorni

Nasconde in casa cocaina, Marijuana e 11mila euro in contati. Arrestato 41enne di Pisignano - Per l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, ha disposto il carcere ... Secondo leccenews24.it

Lecce, doppio intervento dei Carabinieri contro lo spaccio: a Vernole oltre la droga trovati 11mila euro - A Pisignano, frazione di Vernole, e a Otranto: hanno portato al sequestro di droga e all’arresto di due uomini ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it