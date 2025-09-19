Cocaina e cavalli maltrattati a Catania 34enne nei guai | il video del ritrovamento degli animali

Sequestrati 300 grammi di cocaina e denunciato un 34enne per maltrattamento di animali durante controlli della Polizia a Catania. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cocaina e cavalli maltrattati a Catania, 34enne nei guai: il video del ritrovamento degli animali

In questa notizia si parla di: cocaina - cavalli

Ciak Telesud. . Blitz della Polizia nel quartiere catanese di San Cristoforo: rinvenuti 300 grammi di cocaina. In un terreno ritrovati 5 cavalli tenuti in pessime condizioni: denunciato e multato il proprietario Vai su Facebook

Nascondeva cocaina ma nella stalla da lui gestita sono stati trovati anche 5 cavalli, catanese denunciato anche per maltrattamento di animali - X Vai su X

Droga e cavalli maltrattati, denunciato a Catania VIDEO; Catania, blitz a San Cristoforo: cocaina sequestrata e cavalli maltrattati in stalla abusiva.; San Cristoforo, trovata droga in un terreno abbandonato e cinque cavalli in una stalla abusiva.

Catania, sequestrati 300 gr di droga e denunciato per maltrattamento di cavalli - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Catania ha effettuato mirati controlli nel quartiere San Cristoforo, sequestrando una consistente quantità di ... Da sicilianews24.it

Droga e cavalli maltrattati, denunciato a Catania VIDEO - La polizia di Stato ha effettuato alcuni mirati controlli nel quartiere San Cristoforo, all’esito dei quali i poliziotti hanno sequestrato una consistente quantità di sostanza stupefacente ed hanno de ... Scrive msn.com