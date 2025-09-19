Cna | Decreto Mimit accoglie nostre richieste su installazione impianti

ROMA – Cna esprime soddisfazione sul decreto del Mimit che riguarda gli edifici digitali. Il provvedimento, infatti, ha recepito alcune delle proposte di modifica presentate da CNA Installazione Impianti per rimuovere una serie di criticità nel regolamento in vigore dal 2022. In dettaglio è stato corretto il riferimento normativo relativo alla definizione di “punto di consegna” che stava alimentando incertezza interpretativa. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 5-bis non attribuisce più al responsabile tecnico delle imprese installatrici responsabilità e compiti che sono in capo ai progettisti edili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

