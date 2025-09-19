CMcom – Palermo Miccoli e Amauri di nuovo in rosanero | i figli giocano insieme in Primavera

2025-09-18 21:26:00 Fermi tutti! A distanza di anni i figli dei due ex attaccanti rosanero si sono ritrovati nella Primavera del Palermo All’improvviso, un dejà-vu. Miccoli e Amauri di nuovo a Palermo. In campo. In rosanero. Come nel 2007-08. A distanza di anni, però, a giocare di nuovo per quei colori sono i figli dei due ex attaccanti, che curiosamente si sono ritrovati a giocare insieme nella Primavera del Palermo. A raccontare la curiosità è un tweet del club rosanero, che pubblica una foto dei due ragazzi con questo messaggio: “Di padre. in figlio, Miccoli e Amauri di nuovo in rosanero, stavolta in Primavera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com