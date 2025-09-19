Clima l’Ue ha nuovi obiettivi per il 2035 | la dichiarazione d’intenti

Il Consiglio Ambiente dell’Unione europea non ha raggiunto un’intesa definitiva sul nuovo obiettivo climatico al 2040. Nella riunione si è optato per una dichiarazione d’intenti che indica una forchetta di riduzione delle emissioni tra -66,25% e -72,5% al 2035, rinviando la decisione sul traguardo intermedio del -90% al Consiglio europeo di ottobre. Si tratta di un passaggio politico che non sostituisce l’Ndc (il piano-clima ufficiale da depositare all’Onu), ma che consente all’Ue di presentarsi con una posizione interlocutoria nelle sedi internazionali. La dichiarazione approvata fissa un quadro di riferimento tra i due estremi già stabiliti: riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 e neutralità climatica al 2050. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Clima, l’Ue ha nuovi obiettivi per il 2035: la dichiarazione d’intenti

